廣東上月1.8萬人染新冠

確診病例按月升 專家稱傳播力弱 廣東省上月新冠病毒感染發病數逾1.8萬例，較6月增加超過1萬宗。呼吸疾病流行病預警專家、臨床專家均表示，有關趨勢是新冠感染正常起峰，加上病毒毒力和傳染性減弱，呼籲市民不必緊張擔心。

中國疾病預防控制中心數據顯示，流感樣病例新冠病毒陽性率從第27周（7月1日至7月7日）8.9%，持續上升至第30周（7月22日至7月28日）18.7%，主要流行株均為奧密克戎變異株。與全國流行趨勢相似，廣東6月份新冠病毒感染發病數8,246例，7月份新冠病毒感染發病數18,384例。

南方醫科大學南方醫院疑難感染診療中心主任彭劼提醒，新冠病毒感染已經逐漸成為階段性流行的呼吸道疾病，可能每隔4至5個月就會出現一輪流行高峰，周期性波動與毒株不斷變異及人體內抗體變弱或者消失有關，但是公眾不必恐慌，做好相應預防可以減少感染的機會率。

醫生指年輕人中招多 廣州市婦女兒童醫療中心兒科主任醫師印根權表示，目前門診並未發現兒童新冠感染有增多迹象，目前病毒致病力已大大降低，大眾也不必擔心。

大規模呼吸疾病流行病預測預警與醫學大數據人工智能應用實驗室聯合主任韓子天稱，這是新冠感染的正常起峰，趨勢沒有太大變化，不用擔心。

廣東省第二人民醫院呼吸與危重癥醫學科副主任醫師顏文森指，最近門診偶爾能碰到新冠患者，症狀比較輕，以年輕人為主，多數出現咽痛，發燒，肌肉痠痛等症狀。而且病例往往是散發，沒有明顯家庭聚集性。說明病毒傳染性減弱。本報綜合報道