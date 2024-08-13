涉虛報選舉經費 柯文哲被包圍 爆金句罵記者：「我會發脾氣喔」

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌虛報2024年總統競選經費，台北地方檢察署檢察長昨日召開專案會議，決定分案調查涉及刑法偽造文書等罪嫌疑，全案交由檢肅黑金專組以無特定偵辦對象方式調查。柯文哲偕競選團隊成員舉行記者會解釋事件，在寓所外遭傳媒包圍時再爆金句，說：「你們這樣，我會發脾氣喔。」

議員前檢察官告發 柯文哲幕僚日前踢爆，柯文哲競選資金由親信控制的「木可公關公司」處理，而帳目上列出3筆合共約916萬新台幣（約223萬港元）造勢活動開支，承辦方「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」卻指未收過款項。柯文哲昨日上午在寓所外回應傳媒提問案情，僅多次強調下午會舉行記者會解釋事件。對於外界質疑競選專戶收到近18萬筆小額捐款後遲遲未申報，柯文哲只稱「18萬筆欸」便未再回應追問。

台灣高等檢察署前檢察官張熙懷到台北地檢署，告發柯文哲和會計師端木正競選帳務偽造不實，涉嫌《刑法》侵佔和偽造文書罪，同時違反《洗錢防制法》和《政治獻金法》。台北市議員鍾小平同日告發柯文哲違反《政治獻金法》、《刑法》背信、使公務人員登載不實等罪，台灣基進黨也告發柯文哲競選總部涉嫌違反《政治獻金法》。