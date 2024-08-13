稱軍機遭中方擲誘餌彈 菲提外交抗議

【本報綜合報道】菲律賓空軍沒有武裝的NC-212i輕型運輸機於上周四在黃岩島上空巡邏時，兩架中國空軍戰機抵近並在菲方軍機飛行路徑上投放誘餌彈。中菲兩國互相指控，菲律賓外長馬納羅昨指將向中方提出外交抗議。

續在南海巡邏

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納表示，儘管中國解放軍空軍上周採取的危險和挑釁行動，菲律賓會繼續在南海進行海上巡邏。菲律賓國防部長特奧多羅稱，希望中方遵守國際法，同時有需要緩解局勢。菲律賓總統小馬可斯周日譴責解放軍空軍在南海黃岩島附近海空域的行動是不合理、非法和魯莽。此前，解放軍斥責是菲律賓軍機不顧反覆警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾正常演訓活動，南部戰區組織海空兵力依法識別查證、跟蹤監視和警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。