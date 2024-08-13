中國隊無檢出使用興奮劑 「對美鬥爭取得階段性勝利」

【本報綜合報道】中國體育隊代表團周日召開記者會，副團長劉國永指代表團在今屆奧運會實現拿「乾淨」金牌的目標，亦取得對美國反興奮劑鬥爭的階段性勝利。

截至上周六，國家隊派出的405名運動員中，共35個項目的151名運動員接受興奮劑檢查214例，檢查數量較上屆東京奧運會230宗未增反降。劉國永表示，這體現出國際反興奮劑組織對「乾淨」的中國運動員和中國反興奮劑治理成效的認可。國家隊重視反興奮劑工作，實現興奮劑問題「零出現」的目標，面對美方極限施壓，穩善處理中國游泳運動員興奮劑曲美他嗪事件取得階段性勝利，用實力贏得世界尊重。

劉國永表示，國家隊採取一系列措施保護運動員權益和備戰參賽不受影響，與國際奧委會、世界反興奮劑機構和世界泳聯等全球反興奮劑領域利益相關方面的團結一致，多方堅決反對體育政治化和美國實施「長臂管轄」的方式。中國游泳運動員面對高頻次的賽前興奮劑檢查，始終遵守國際規則，積極配合檢查，從未查出一例陽性。

中國特別代表、國務委員諶貽琴應邀出席奧運閉幕式。她上周六會見國際奧委會主席巴赫，雙方一致同意反對體育問題政治化。