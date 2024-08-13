網售獎牌仿製品 恐惹官非

【本報綜合報道】近日網購電商平台湧現奧運獎牌仿製商品，外觀與巴黎奧運獎牌無異，售價介乎111元至402元人民幣（約120至437港元）不等。律師警告，商家仿製奧運獎牌銷售或屬侵權行為，若銷售過程中虛假宣傳，可能構成不正當競爭行為。

電商平台頁面顯示，有商品號稱「奧運獎牌」，一周內獲超過100人購買、超過1,000人加購，也有商品標註「2024年巴黎奧運運動會獎牌模型收藏1：1復刻紀念品」。部分商家避用巴黎奧運字眼，註明商品是紀念品獎牌，1：1還原2024夏季運動會運動員體育比賽金牌，並形容該獎牌與奧運金牌差不多，採用鋅合金材質，耐磨耐腐蝕。

會徽標誌 擅用或侵權 律師指出，獎牌上奧運五環標誌、奧運會徽等受《奧林匹克標誌保護條例》保護，而獎牌設計、圖案等可能受著作權法保護。即使商家註明商品是紀念品，也不能降低侵權風險，因為奧運標誌保護涵蓋商品、包裝、廣告直接使用，只要是未經允許就使用奧運標誌銷售，都屬侵權。