哈佛教授：中國崛起全方位 挑戰美既定強勢

奧運表現拆局 競爭兼合作可達雙贏 美國哈佛大學教授、就中美關係提出「修昔底德陷阱」的艾利森（Graham Allison）指出，中國在奧運會上的崛起，反映她作為美國21世紀地緣政治對手幾乎全方位崛起。他認為，兩國需要找到一種既競爭又合作的關係，缺少對方合作任何一方都無法獲勝，兩國在疫情、防核擴散、氣候變化等領域有協調合作空間。

艾利森上周五在《國家利益》撰文表示，奧運會上的競賽，就像當今世界上其他大多數競賽一樣，只有兩個超級大國：中國和美國。中國從幾乎沒有影響力，到成為美國在奧運會上的主要對手，這種崛起與中國在其他領域的崛起如出一轍。他指出，美國國家情報局將中國稱為「日益接近的準競爭對手」是懷舊的錯誤，「問問參加奧運會的運動員吧，中國必須被承認是一個全方位的平等競爭對手」。

指華「熱情堅決」 艾利森說，儘管中國外交官通常拒絕承認中美是競爭對手的立場，但實際上中國是一個熱情且堅決的競爭對手。他認為，中國的崛起正在打破美國在二戰後建立並維護的國際安全秩序，「這種修昔底德式競爭挑戰美國在全球等級秩序中的既有地位。而大多數修昔底德式競爭最終都以戰爭告終」。

但他也指出，中美經濟緊密糾纏，兩國無法輕易撼動彼此。兩國找到競爭、同時合作的關係非不可能。在盡一切擊敗對方的同時，中美也保持開放的渠道，就最敏感和最危險的問題進行定期、坦誠的私下溝通，包括兩國領導人、安全顧問、國防官員之間的對話，也包括在台灣、氣候合作、打擊芬太尼、貿易等問題上，以符合兩國利益的方式開展合作。本報綜合報道

巴黎奧運昨日閉幕。 艾利森