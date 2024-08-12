148座墓葬時期各異 橫跨2100年別具意義

西漢南越至新中國 保存良好重大收穫 廣東廣州市文物考古研究院上周四公布，考古人員早前在廣州動物園麻鷹崗墓地遺址，發掘到時期各異的148座墓葬，橫跨2,100年歷史，並出土陶器等196件及套的各類文物。

研究院今年4月至7月進行考古發掘，148座墓葬時期各異，其中兩漢墓葬4座，晉南朝墓葬8座，唐代墓葬15座，明清墓葬121座，自西漢南越國時期，歷經東漢、晉南朝、唐、明、清、民國，一直持續至新中國成立初期。這些墓葬分布密集且具一定規律，反映墓地是成規模及有規劃，相信是由於晚期墓葬打破早期墓葬的現象較為頻密。

迄規模最大東晉墓 其中一座東晉墓規模較大且結構複雜，長達10米的墓室頂部及四壁未見明顯損毀，僅在封門上部有一個盜洞，為迄今廣州規模最大、保存最好的東晉墓葬。另一座規模稍小的南朝墓亦保存良好，為結構精巧的雙後室夫妻合葬墓，只有雙後室頂部各有一個盜洞。

另外，出土的東漢帶字陶屋模型、唐代陶雞模型、清代翡翠翎管、朝冠頂珠水晶飾件，以及及清代翠鳥銀髮簪，亦是近年來考古發現的稀有文物精品。今次發現對研究廣州地區六朝時期的墓葬形制、墓葬分期和喪葬習俗，以及晉南朝時期的建築技術具有重要意義。本報綜合報道