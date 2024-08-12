兩岸國際

YouTube前女CEO 56歲癌逝

美國影片分享平台YouTube前女行政總裁武伊齊茨基於上周五因癌症病逝，終年56歲。武伊齊茨基是Google元老員工之一，被視為硅谷最有影響力的女性之一。她育有5子，19歲兒子馬可今年2月陳屍加州大學柏克萊分校宿舍內，死因疑是意外用藥過量。（綜合報道）
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