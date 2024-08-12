國際奧委會將選新主席

國際奧委會主席湯瑪士‧巴治上周六在法國巴黎舉行的IOC第142次全會閉幕式表示，IOC將於2025年3月選出新主席，他不再尋求繼續擔任主席。湯瑪士‧巴治任IOC主席12年，任內曾推動北韓參加南韓平昌冬奧。（綜合報道）