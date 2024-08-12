8月12日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月12日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
國際奧委會將選新主席
國際奧委會主席湯瑪士‧巴治上周六在法國巴黎舉行的IOC第142次全會閉幕式表示，IOC將於2025年3月選出新主席，他不再尋求繼續擔任主席。湯瑪士‧巴治任IOC主席12年，任內曾推動北韓參加南韓平昌冬奧。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240812-0812_00180_048/國際奧委會將選新主席
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc