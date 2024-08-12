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風暴逼近 兩日男遭捲走
強烈熱帶風暴瑪莉亞逼近日本東北地區，氣象廳預料今日登陸。太平洋沿岸的岩手、宮城及青森等縣昨晚起有雨帶發展，雨量或打破往年8月平均紀錄。風暴逼近下，茨城縣鹿嶋市兩名20多歲男子在海邊被海浪捲走失蹤。（綜合報道）
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