強震海嘯陰霾籠罩 日本酒店現退訂潮

日本氣象廳上周四首次發布南海海槽大地震臨時情報，盂蘭盆節返鄉高峰上周六在強震陰霾下開始，從東京羽田機場出發的內陸航班很多沒有空位。不過，部分地震高危地區酒店出現退訂潮，主要集中在中部和西部沿海地區。

截至上月25日，6間JR客運公司新幹線和普通線的指定席預訂達到上年同期約1.2倍，航空公司的內陸航班預訂情況與上年持平。在九州宮崎機場，從福岡市抵達的民眾川島陸斗表示原本擔心老家房子會不會倒塌，能夠平安回到家鄉真是太好。

返鄉民眾不忘避難 預計會因南海海槽地震受災的高知縣，從愛知縣回鄉的民眾中岡龍汰指，在離開高知前都會保持警惕。

高知縣一間日式旅館說，上周五約450名客人取消預訂，雖然理解旅客心情，但突然出現的大量退訂讓旅館猝不及防，影響經營。在靜岡縣伊豆半島，超過550名遊客取消在下田市的住宿預訂。愛媛郡松山市著名道後溫泉旅遊區旅館業協會預計，至周四至少會有1,000名遊客取消住宿預訂。和歌山縣白濱町著名的白色沙灘關閉，放煙火活動也取消，一間酒店接到大量顧客致電詢問是否安全，已有350筆訂單取消。

宮崎景點震下落石 宮崎縣對出海域的日向灘昨日上午再發生黎克特制4.5級地震，震源深度30公里，無觸發海嘯警報。宮崎縣上周四發生7.1級地震，知名景點高千穗峽一帶當時出現震度4級的搖晃。高千穗峽划船活動深受旅客歡迎，距離上船區約100米的地方有岩石崩落，由於崩落處並非划船路線，所以無人受傷。由於峽谷部分岩石崩落，需緊急安全檢查，划船活動目前暫停。

一旦南海海槽發生大地震，日本太平洋沿岸包括東京在內的關東地區至九州、沖繩將出現強震和海嘯。最嚴重情況下，死亡人數可能超過32萬，損毀房屋至少238萬幢。本報綜合報道