賀錦麗掃頹勢 3關鍵搖擺州 特朗普暫落後

美國上周六最新民調顯示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗在3個關鍵搖擺州，掃走總統拜登退選前的弱勢，支持度均領先共和黨總統候選人、前總統特朗普4個百分點。

《紐約時報》及錫耶納學院於本月5日至8日，以電話訪問619名密歇根州與661名威斯康辛州已登記選民，6日至9日訪問693名賓夕凡尼亞州已登記選民，詢問如果當天投票會投給哪位候選人。3州受訪者中50%會投給賀錦麗，46%投給特朗普。民調是在民主、共和兩黨正副總統候選人搭檔確定後，首份針對3個選情不明朗關鍵搖擺州的深入調查，民主黨換將後首度出現領先局面。

特朗普認有文件外洩 斥圖干預大選 密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州、北卡羅萊納州、喬治亞州、亞利桑那州與內華達州等7個州，外界視為決定2024美國總統選舉結果的關鍵搖擺州。拜登未退選前，特朗普領先態勢較明顯，民主黨必須在密歇根州、威斯康辛州與賓夕凡尼亞州勝出，才能確保繼續留在白宮。

美國政治新聞網站「POLITICO」上周六指，自上月22日起收到一批附有特朗普競選團隊內部文件的匿名電郵，文件內容包括針對特朗普副手萬斯的調查。特朗普競選團隊指，部分內部通訊被黑客入侵，指是伊朗所為。

特朗普競選團隊發言人史蒂文‧張承認有文件外洩，指文件是敵視美國的外國源頭非法取得，意圖干預美國11月大選，並為美國的民主過程製造混亂。他又指伊朗知道若特朗普再入主白宮，會結束他們的恐怖統治，要為黑客入侵事件負責。史蒂文‧張未有交代證據，只是引述科技公司微軟上周五發表的最新報告，指伊朗今年6月入侵美國選舉活動高級官員的帳戶，意圖影響美國大選，伊朗暫時對事件未有回應。本報綜合報道