澤連斯基首度承認 烏軍反攻進入俄境

突擊庫爾斯克 料投入5旅共1萬兵 烏軍上周二起突襲俄羅斯庫爾斯克州，戰事持續近一周。越境進攻的部隊確認增至5個旅，包括4個烏克蘭陸軍機械化旅及一個空降突擊軍獨立空降突擊旅。烏克蘭總統澤連斯基首次承認，烏軍在俄羅斯邊境庫爾斯克展開軍事行動。

美國雜誌《福布斯》上周六報道，突入庫爾斯克的烏軍多達一萬人，配備600輛裝甲車輛，還有額外火炮、防空系統、無人機及偵察部隊，扮演關鍵支援角色。烏軍上周二越境突擊時，出動第22、第88機械化旅和第80空降突擊旅。烏軍第116、第61機械化旅，分別於上周四至上周五投入戰場。5個旅混編蘇聯、歐洲和美國製造的武器，包括美國史崔克裝甲車、波蘭PT-91坦克，還有蘇聯2S3自走炮、英國AS90自走炮、意大利M-109L自走炮及捷克RM-70火箭炮。

俄營級縱隊受襲 毀7卡車 此外，烏軍第40、第27炮兵旅在戰場外50公里的烏克蘭北部蘇梅州，為友軍提供火力支援。其中第27炮兵旅主要操作美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），可發射M30/31GPS制導火箭攻擊80公里外的目標。俄軍一個營級縱隊上周五通過蘇賈以西50公里的城鎮雷利斯克時，疑似受到HIMARS打擊。圖片顯示，至少7輛卡車損毀，俄軍士兵伏屍車內。卡車的擋風玻璃滿布彈孔，相信是鎢合金破片彈造成。

俄緊急撤逾7.6萬平民 蘇賈距離邊界約10公里，是俄羅斯向歐盟國家輸送天然氣管道的重要中轉樞紐。負責俄烏邊境作戰的俄軍北方集群雖有4.8萬人，但不少兵力牽制在烏克蘭邊境城鎮沃夫昌斯克。烏克蘭國防戰略中心指出，烏軍越過俄軍北方集群邊境守備最薄弱處成功突襲，入侵結果取決於俄軍調兵速度。俄羅斯緊急情況部證實，超過7.6萬人從庫爾斯克撤離到安全地區。

澤連斯基於上周六晚間演講中，提及烏軍在庫爾斯克的軍事行動，並稱讚在蘇梅州前線戰鬥的烏軍各旅。他表示，當天收到武裝部隊總司令西爾斯基呈交關於前線戰事和烏軍把戰線推向俄羅斯領土內的數份報告，烏克蘭正在證明有能力恢復公義和確保對侵略者施加必要壓力。基輔近郊一幢住宅上周六遭俄羅斯導彈擊中，一對父子死亡。本報綜合報道

俄軍卡車損毀。 民居被擊中後損毀嚴重。 俄軍士兵伏屍車內。 澤連斯基 庫爾斯克州一處民居遭到襲擊。