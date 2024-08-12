實名限制未成年上網 77%冒用身份「抵抗」

北京青少年法律援助與研究中心最新調查報告顯示，未成年人在網上花費大量時間，實名制上網並沒有起到限制作用，形同虛設。77%未成年人不用自己的訊息認證，超過一半未成人使用父母訊息認證。

近半學生每天上網逾3小時 名為《縣域未成年人網絡消費調研報告》，對河北、貴州、江西、安徽、陝西、山東6省8縣城的12歲左右學生展開調查。收回有效問卷1,108份，訪談了110人。數據顯示，每天上網3小時以上49.1%；每天上網超過5小時32.04%。周末及假日平均每天上網超過3小時佔79.9%，63.72%超過5小時，25%超過12小時。

縣域未成年人上網時間雖然長但花費不高，主要來自壓歲錢和剩餘的零用錢。一位周末及假日每天上網時間超過12小時的學生承認，大部分同學都是用這種「連蒙帶騙」的方式讓家長幫忙實名認證。在是否願意放棄上網時間參與學校組織的課外活動問題中，有98.18%願意放棄遊戲時間參與學校課外活動。在是否願意放棄上網時間和同學一起打籃球（或其他他自己喜歡的運動）問題中，有95.45%願意放棄遊戲時間和同學一起運動。

遊戲公司擴人臉識別範圍 有上市遊戲公司人士表示，目前建造未成年人保護系統已成為遊戲公司常態化工作，近幾年遊戲公司財報中公布的未成年人數量雖然逐漸遞減，如騰訊遊戲未成年人遊戲時長佔比從2020年的6.4%降到2021年的0.7%，2023年更只有0.4%，但其實許多未成年人並不使用自己的身份資料登入遊戲。部分遊戲公司最近亦針對孩子冒用家長等成年人帳號遊戲問題，提出解決方法，如騰訊遊戲上月展開「暑期人臉巡航」和「防代過人臉巡查」，對疑似未成年人帳號模型優化的基礎上，擴大人臉識別巡航範圍，同時加強「儲值提醒」和新增「充值意願認證」功能。本報綜合報道