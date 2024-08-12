傳醫院闢地治新冠 專家否認

針對網傳上海復旦大學附屬華山醫院已騰出5號樓，專門收治新冠患者。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六澄清，有關內容是假消息。張文宏指假訊息早於2022年12月出現，去年4月又再浮面，幾乎每年都有人發放相同假消息。（綜合報道）