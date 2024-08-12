8月12日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月12日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
傳醫院闢地治新冠 專家否認
針對網傳上海復旦大學附屬華山醫院已騰出5號樓，專門收治新冠患者。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六澄清，有關內容是假消息。張文宏指假訊息早於2022年12月出現，去年4月又再浮面，幾乎每年都有人發放相同假消息。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240812-0812_00178_029/傳醫院闢地治新冠--專家否認
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc