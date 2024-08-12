兩岸國際

多地殯葬業18高層 涉貪受查

全國多地市紀委監委近日公布，至少12名殯儀館館長、副館長或前館長，以及6名縣殯葬管理所所長、副所長或前所長由年初至今涉嫌貪腐受查。反腐專家彭新林認為，殯葬與民生問題有關，應加強監管相關負責人，整治行業腐敗亂象。（綜合報道）
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