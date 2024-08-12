8月12日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月12日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
多地殯葬業18高層 涉貪受查
全國多地市紀委監委近日公布，至少12名殯儀館館長、副館長或前館長，以及6名縣殯葬管理所所長、副所長或前所長由年初至今涉嫌貪腐受查。反腐專家彭新林認為，殯葬與民生問題有關，應加強監管相關負責人，整治行業腐敗亂象。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240812-0812_00178_028/多地殯葬業18高層--涉貪受查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc