國產奇異果充進口貨 3人罪成囚3年9個月

半年銷售額逾326萬

戴××等3人自去年9月起，在電商平台註冊6間網店銷售奇異果，其商品詳情頁面介紹產品為「國外進口、全程冷鏈」，但產品實際是從內地其他省份低價購入的國產奇異果，並委託他人製作假冒權利人註冊商標的貼標和包裝盒，再僱用工人貼標和裝箱後銷售。部分消費者反映，戴××所售的奇異果大小、果皮絨毛處理程度等品相及口感，均與其冒充的正品進口品牌有差異，至今年1月警方才循線查獲戴××等人的罪行。