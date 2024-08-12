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花蓮4.5級地震 全台多縣市有感
台灣花蓮縣發生地震，多個地方有震感。圖為花蓮縣秀林鄉。
【本報綜合報道】台灣花蓮縣秀林鄉昨日早上10時47分發生黎克特制4.5級地震，震央位於在花蓮縣政府北方24.8公里，震源深度28.9公里，屬於極淺層地震。各地最大震度為花蓮3級，宜蘭、南投、台中等9縣市有震感。
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