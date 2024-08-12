上海徐家匯 連續12天逾37℃ 酷暑日數創新高

入夏後現3輪高溫 副熱帶高壓強勁 上海昨日發布高溫橙色預警信號，市區徐家匯站最高氣溫達37.2℃，已連續12天出現37℃以上的酷暑日，刷新徐家匯站建站152年以來的酷暑日連續最長紀錄。

上海今年入夏後出現3輪高溫天氣，昨日是第32個高溫日。自上月28日至今，本輪高溫天氣已經連續15天，而上一個酷暑日連續最長紀錄是2017年7月18日至28日，徐家匯站連續11天最高溫高於37℃。上海市氣象局早前解釋，高溫直接原因是副熱帶高壓比較強大，位置更靠近上海。往年同期副熱帶高壓中心往往在海上，而近期副熱帶高壓平均位置更偏西北，距離上海更近，強度也更大。

南京夜間氣溫破頂 除了上海，江蘇南京上周六至翌日清晨最低氣溫也達到31.8℃，打破南京觀測史夜間溫度紀錄。高溫易積攢不穩定能量，上海昨日午後發表大風黃色預警信號、暴雨黃色預警信號及雷電黃色預警信號。上海市氣象局提醒，需警惕短時強降水、冰雹等強對流天氣。室內注意關好門窗，外出及時躲避，注意安全。上海未來一周高溫將有所收斂，今明兩日會較頻繁降雨。

中央氣象台指，昨日日間新疆北部沿天山地區、吐魯番盆地和南疆盆地東部、陝西南部、四川盆地大部以及黃淮南部、江淮、江漢、江南北部及中東部、華南東部等地有35℃以上高溫。陝西東南部、江蘇中南部、上海、福建西北部等地最高氣溫仍有37℃以上，浙江中西部、安徽南部等地部分地區可達40℃以上。從今日開始，南方高溫強度將有所減弱，影響範圍縮減。本報綜合報道