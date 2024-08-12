柯文哲總統競選經費 民眾黨就申報不實致歉

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲被指競選總統的政治獻金申報不實，有廠商澄清未收到申報款項，引發關注。民眾黨上周六發道歉聲明，承認有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快重新向監察院申請補正資料。

「帳目瑕疵」 涉款223萬 柯文哲前幕僚吳靜怡爆料指，柯文哲在競逐台灣總統的經費流向「木可公關公司」，公司董事長和柯文哲私人基金會董事長都是同一家人。她質疑柯文哲支持者的捐款和向涉事公司購買競選物品，形同遭遇兩次「剝皮」。民眾黨指，帳目出現瑕疵的公司有兩間，共涉及916萬元新台幣（約223萬港元），而柯文哲競選專戶亦收到近18萬筆小額捐款，將委任會計師核對。

時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊坦言，民眾黨收入非常多，有10萬至20萬筆捐款，這是一個繁雜過程，需要檢視是否忙中有錯，相信無必要刻意造假。她承認這是帳務上很嚴重問題，不應該發生也很抱歉。柯文哲上周六緊急取消原定行程，下令徹底清查帳目，強調需非常嚴肅面對，重新清查帳目。監察院同日表示，如有參選人的政治獻金收入或支出經檢舉涉違反政治獻金法相關規定，當局會依法辦理。