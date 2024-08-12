菲軍機南海干擾演訓 華投誘餌彈

【本報綜合報道】菲律賓總參謀長布勞納上周六指控，兩架中國空軍戰機上周四早上在南海黃岩島上空，在一架菲律賓空軍飛機飛行路徑上投放誘餌彈。解放軍批評菲律賓軍機不顧反覆警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾正常演訓活動。南部戰區組織海空兵力依法識別查證、跟蹤監視和警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。

菲斥違航空安全國際法 布勞納表示，沒有武裝的NC-212i輕型運輸機當時執行例行巡邏任務，事後安全返回馬尼拉克拉克空軍基地。布勞納指出，事件對菲律賓空軍飛機及機組人員構成威脅，干擾菲律賓主權和管轄範圍內空域的合法飛行活動，違反有關航空安全的國際法和法規，已向菲律賓外交部報告事件。布勞納強調，事件不會阻止菲律賓在有爭議地區空中巡邏，重申會根據國際法行使權利。有菲律賓官員透露，中國戰機飛近菲軍軍機，並施放至少8枚誘餌彈，令菲軍機師面臨生命危險。

南部戰區正告菲方立即停止侵權挑釁、歪曲炒作。中國對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。菲律賓總統小馬可斯昨日譴責中國空軍在南海黃岩島附近海空域的行動是不合理、非法和魯莽。