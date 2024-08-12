解放軍第4艘航母 台料改用核動力

網傳船體模組 10萬噸級可置85架艦載機 解放軍海軍目前有3艘航母，外界關注第4艘航母是否為核動力。近日有網傳照片顯示，遼寧大連造船廠2號船塢發現疑似004型航母船體模組，闊度可能接近40米。台灣前空軍副司令張延廷上周六猜測，004型航母如果是10萬噸級，可能就是核動力，騰出放置傳統燃油的空間後可搭載85架艦載機。

張延廷表示，目前核子動力研究所和輻射檢測機構的人員已進駐大連造船廠，很明顯是為了製造004型核動力航母，傳統動力航母每次出海都要載8,000噸燃料，若改用核動力可騰出不少空間，相信新航母的艦載機型會很多，可能包括殲31、空警600、殲15T等。

估計最快2028年海試 他指出，新航母下水服役成軍大概需時6年，預計要到2030年，最快2028年以後才會進行海試。由於不需加油，新航母將來可能駛入太平洋、大西洋，甚至進入印度洋，看來「海權大國」要出來了。

解放軍海軍上周三（7日）發布宣傳片，片中除了出現052D改進型驅逐艦實踐全艦衝擊試驗的鏡頭，同時再度公開055型萬噸驅逐艦發射鷹擊21高超音速導彈的畫面。畫面清晰度雖然不高，但場面震撼，可見鷹擊21的助推器長度相對較短，彈頭部分呈現長錐形，底部有幾片控制彈翼，具備明顯的雙錐體高超音速導彈特徵。

此外，台灣陸軍第六軍團關渡指揮部的吳姓中士及鄒姓士兵，早年涉嫌下載135份機密文件，轉交為大陸執行情報搜集任務的台灣廟宇人士，被台南高分院各判刑1年10個月、1年8個月。案件上訴後，最高法院決定維持原判，全案定讞。

本報綜合報道

航母福建號早前首航。 核子動力研究所和輻射檢測機構的人員已進駐大連造船廠（圖）。 殲15戰機是艦載機之一。 張延廷 解放軍海軍早前公開發射鷹擊21高超音速導彈的畫面。