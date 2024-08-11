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畢業生留校 傳承湘繡
湖南省益陽市女子聶媛（左圖）熱愛刺繡，大學一年級時毅然轉修湘繡專業，畢業後更留校任教傳承技藝。在她的鼓勵下，學生繡出流星、煉火、機械龍鳳等上百幅湘繡作品，其中王文定早前用567小時繡出非遺傳承打鐵花表演場景，更有人創作出全國金獎作品。聶媛希望學生青出於藍傳承湘繡。
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