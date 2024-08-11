玩具屋真人尺寸 粉餅盒經典還原

提到80後及90後女孩子的經典懷舊玩具，一定非經典口袋玩具《口袋波莉》莫屬，大家都曾夢想住入外形似粉餅盒的精緻小屋。踏入1990年代誕生的《口袋波莉》玩具歡慶35周年，短租住宿網站Airbnb還原真人版尺寸小屋，讓粉絲也能一圓童年夢想。

巨大雪櫃裝滿零食 這間掌中城堡高約12.8米，坐落麻省小鎮利特爾頓山林間，還原粉紫色的五角形盒子外觀。屋內裝飾麻雀雖小、五臟俱全，小家具擺設齊全，採用粉色、紫色、黃色等經典配色。除了草坪上鋪設了圓形小石路，連接一個小帳篷，一樓的大型衣架亦掛滿主角波莉的復古服裝供客人試穿，二樓的巨大雪櫃裝滿懷舊零食。

客人入住期間可參與各種活動，如製作手鐲、野餐，甚至使用梳妝枱美甲及用髮飾打扮。夜幕降臨之際，客人可在梳化上小睡，或到草坪的帳篷仰望星空。幸運者甚至能在小屋角落找到隱藏驚喜。

小屋角落暗藏驚喜 小屋本月21日到28日開始接受網上預訂，但只在下月12日至14日期間開放過夜，之後將只限額開放一日遊。不過波莉的家只能容納4位過夜客人，每人要價89美元（約694港元），而且只享有3次入住機會。本報綜合報道