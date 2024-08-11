澳洲漢醫院亮刀 遭警員槍擊危殆

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省布里斯班一名59歲男子上周五晚在醫院急症室情緒激動亮刀，與醫護人員和警員對峙。警員向男子開槍，他送往另一間醫院治療，情況危殆。昆士蘭一周內發生第3宗警員開槍事件，警察工會主席認為警員心理健康已成為全國問題，呼籲政府設立委員會應對。

警方於當晚約7時30分接報有人在金格羅伊綜合醫院持刀，目擊者指一名男子最初在急症室情緒激動，職員安排他到分流站等候，他約15分鐘後返回等候區並進入廁所，不久後就手持一把長約20厘米的菜刀步出。職員安排其他病人疏散，警員到場後擎槍，約5分鐘後響起一下槍聲，之後呼叫醫護人員協助。目擊者指，一名女警員事發後情緒崩潰。

工會籲應對警心理健康問題 警方指，警員當時除了開槍別無他選，事件對所有相關人士都是一種創傷，又指民眾手持武器衝向警察的傾向增加。昆省警察工會主席利弗斯 （Ian Leavers） 表示，事件對開槍警員產生永久性影響，警方現在每天都要處理心理健康問題。