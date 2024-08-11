南海海槽料有大地震 日民眾搶購防災用品

4縣設近百避難所 海嘯或達34米高 日本氣象廳上周四首次發出南海海槽地震臨時情報後，未來一周發生大地震機率極高，多地啟動地震防備工作。愛知、和歌山、高知、鹿兒島4縣19個市町村開設了逾90處避難所。氣象廳昨日繼續提醒民眾注意可能來臨的大地震，不少人開始搶購糧水和防災用品，專家呼籲不要囤貨。

總務省消防廳將29都府縣707個市町村指定為南海海槽大地震防災對策推進地區，要求地方提醒居民預先做好疏散準備。高知縣16個市町村和鹿兒島縣肝付町等地，共開設93處避難所。高知縣黑潮町設想可能遭遇最高34米海嘯，向全域發布「老年人等疏散」指示。愛知縣岡崎市根據防災指南，開設了20處自主避難所。

東京大阪東海道新幹線減速 串連東京、名古屋及大阪三大都市的東海道新幹線減速行駛，和歌山縣白濱町關閉海水浴場，影響盂蘭盆節旅遊季和返鄉季旅客。大阪府東大阪市曾在網站刊載通知，要求避免不必要非緊急的旅行，但其後刪除。栃木縣矢板市呼籲民眾，如非必要避免前往可能受災地區。

中央防災會議2019年曾試算，若南海海槽發生大地震，估算多達23.1萬人死亡，比2011年311大地震多14倍。從關東到九州廣大地區會有猛烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸將出現大海嘯。至於神奈川縣上周五晚發生的黎克特制5.3級地震，氣象廳稱與南海海槽地震臨時情報無直接關係。

北海道海域昨錄6.8級地震 此外，日本東北部青森縣和北海道對出海域昨日中午12時29分左右發生黎克特制6.8級地震，未發出海嘯警報。震央位於俄羅斯遠東地區堪察加半島以西、日本北海道島以北的鄂霍次克海南部，震源深度約490公里。北海道函館市、青森縣八戶市、陸奧市、平內町、階上町以及岩手縣盛岡市，均錄得震度3。氣象廳指出，地震發生在海底非常深處，距離震央較遠的地方比距離震央較近的地方震感更強烈，現象稱為「異常震域」。本報綜合報道