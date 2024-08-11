兩岸國際

焊接出事 泰造船廠爆炸2死

泰國大城府邦賽區一間造船廠上周五下午突然發生爆炸。爆炸造成兩人死亡，另有7人受傷，其中3人傷勢嚴重。初步調查發現，爆炸發生時，工人們正在碼頭焊接金屬，焊接產生的火花與碼頭的新油漆發生反應肇禍，油漆中含有可燃物質。（綜合報道）
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