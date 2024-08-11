兩岸國際

哈西娜子：母可重掌孟加拉

孟加拉日前爆發新一輪反政府示威，前總理哈西娜流亡印度。但其兒子兼顧問瓦吉德上周五在美國華盛頓表示，其母沒有在離開前正式辭職，按照憲法她仍是孟加拉總理。他又指，哈西娜領導的人民聯盟黨將參加下次選舉，有信心重回執政，即使變成反對黨也可接受。（綜合報道）
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