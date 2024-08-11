泰前進黨遭解散 原成員另組新政黨

【本報綜合報道】泰國法院日前以違反憲法為由解散前進黨，前進黨前成員上周五成立了人民黨。屬於前進黨的143名國會議員已加入人民黨，前進黨前副秘書長、科技企業家出身的眾議員那他蓬出任人民黨新黨魁。

由前副秘書長任黨魁 那他蓬表示，人民黨的目標是在下次選舉中獲得足夠的席位來籌組政府，為泰國帶來真正的改變。

人民黨的政治宣言是自由、平等、博愛；堅持以國王為國家元首的民主政治與法治；保障人權和政治、經濟及社會平等；下放統治權，給予人民參政議政的機會；積極推進性別多樣化、文化多樣化以及不受壟斷的自由市場經濟體制；堅持可持續發展，重視自然資源與環境；建立福利制度，為人民創造有品質的生活。

人民黨黨徽依舊用橙色作為主色調，由3個一模一樣的四邊形組成一個等邊大三角。泰國法律規定政黨解散後，黨內國會議員必須在60天內加入另一政黨。前進黨在去年後拿下眾議院151席，選後有3人請辭，目前有148位眾議員，其中5人禁止從政10年，其餘143名眾議員加入新成立的人民黨。