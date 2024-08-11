美擬273億援以色列購武

不制裁侵犯人權部隊

國務院發言人確認已就軍事援助通知國會，款項將來自國會今年4月通過總值145億美元（約1,131億港元）的補充資金法案，法案要求每年向以色列提供超過30億美元（約234億港元）軍援。以色列可使用資金採購美製先進武器軍備，但預計數年後才會交付。補充資金另容許美國國防部從庫存提取軍備，以更快速度交付以色列。國務院今年4月公開認定，5支以色列安全部隊在巴勒斯坦約旦河西岸地區嚴重侵犯人權，其中4支部隊已作出有效補救。國務院指，對以色列解決部隊違規行為的努力感到滿意，有關行為已得到有效糾正，因此決定不制裁。