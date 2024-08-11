以軍空襲加薩學校 逾百巴人喪命

【本報綜合報道】以軍昨日空襲加薩地帶北部加薩城一間學校，造成超過100名巴人死亡，數十人受傷。以軍指襲擊是針對哈馬斯指揮和控制中心所在，已盡力減少平民傷亡。

哈馬斯控制的加薩政府媒體辦公室指出，遇襲學校收容大量流離失所的難民，指摘以色列軍隊針對平民施襲，又指出學校內的回教徒當時正在晨禮祈禱，因此學校內的傷亡人數迅速增加。

哈馬斯指揮官被殺 黎巴嫩軍方消息人士指出，以色列無人機在黎巴嫩南部向一輛汽車發射空對地導彈，導致兩人死亡，包括一名哈馬斯高層成員。

以軍同時證實，已殺死駐黎巴嫩賽達市附近一個巴勒斯坦難民營的哈馬斯指揮官哈吉（al-Hajj），以方指哈吉負責招募和訓練攻擊以色列的恐怖分子。

無人機襲美駐敍基地 此外，一架自殺式無人機昨日襲擊美軍駐敍利亞東北部的基地，引發爆炸但未造成傷亡。美國中央司令部上周五公布，過去24小時內成功摧毀位於也門境內叛軍青年運動控制區的一個導彈發射器和一艘無人艇，並在紅海上空擊落青年運動兩架無人機。