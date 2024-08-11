傳俄軍赴伊朗受訓 將收數百枚導彈

兩名情報官員透露，俄羅斯國防部代表去年12月13日在伊朗首都德黑蘭簽署合約，購買Fath 360和另一種伊朗國有航空航天工業組織生產的燕子（Ababil）彈道導彈系統。Fath 360最大射程達120公里，一枚彈頭重量為150公斤。消息人士認為，俄軍完成相關操作訓練後唯一可能的下一步，就是伊朗將導彈交付給俄羅斯。

軍事專家指出，雖然俄羅斯本身製造彈道導彈，但獲取Fath 360可讓其用自產武器打擊前線以外目標，並用伊朗導彈攻擊近距離目標。美國國家安全委員會發言人回應指，如伊朗繼續進行此類武器轉移，意味伊朗對俄侵烏戰爭的支持急劇升級，美國跟北約盟友和七大工業國集團（G7）夥伴將回應。