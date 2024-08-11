傳俄軍赴伊朗受訓 將收數百枚導彈
【本報綜合報道】英媒上周五引述歐洲情報官員指，數十名俄軍正在伊朗接受使用Fath 360地對地戰術導彈系統的訓練，預計快將收到數百枚衞星制導武器，用於烏克蘭戰爭。
兩名情報官員透露，俄羅斯國防部代表去年12月13日在伊朗首都德黑蘭簽署合約，購買Fath 360和另一種伊朗國有航空航天工業組織生產的燕子（Ababil）彈道導彈系統。Fath 360最大射程達120公里，一枚彈頭重量為150公斤。消息人士認為，俄軍完成相關操作訓練後唯一可能的下一步，就是伊朗將導彈交付給俄羅斯。
軍事專家指出，雖然俄羅斯本身製造彈道導彈，但獲取Fath 360可讓其用自產武器打擊前線以外目標，並用伊朗導彈攻擊近距離目標。美國國家安全委員會發言人回應指，如伊朗繼續進行此類武器轉移，意味伊朗對俄侵烏戰爭的支持急劇升級，美國跟北約盟友和七大工業國集團（G7）夥伴將回應。
美增對烏軍援9.75億元
美國國防部宣布，向烏克蘭提供總值1.25億美元（約9.75億港元）額外軍事援助，從美國庫存調撥彈藥、車輛和醫療用品等設備。援助項目包括M142高機動多管火箭系統（HIMARS）彈藥、105毫米和155毫米炮彈、FIM92便攜式刺針防空導彈、FGM148標槍導彈、AT4反裝甲系統、拖式反坦克導彈等。
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