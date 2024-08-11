俄調兵應對烏入侵 邊境3州展反恐行動

國防部指襲庫爾斯克烏軍損失945人 烏軍侵擾俄羅斯西部庫爾斯克州近一周，俄軍增派部隊及裝備投入戰場。俄羅斯國家反恐委員會宣布，在庫爾斯克州、布良斯克州及別爾羅德州實施反恐行動制度。俄羅斯國防部稱，越境作戰的烏軍損失人數增至945人，並失去102輛裝甲車輛。

烏軍戰損的裝甲車輛中，包括12輛坦克。過去24小時，烏軍在庫爾斯克邊境地區損失逾280名士兵，27輛裝甲車輛遭擊毁。烏軍軍車縱列成為俄軍空襲目標，5輛史崔克裝甲運兵車、一輛坦克、4輛裝甲運兵車及一輛哥薩克裝甲車損毁。另有圖片顯示，有俄軍輜重縱列遇到伏擊，多輛卡車焚毀。

俄軍在地面及空中火力支援下，成功阻止烏軍深入庫爾斯克腹地，擊退及消滅入侵之敵行動仍繼續。增援前線的俄軍縱列中，可見多管火箭炮、牽引火炮、坦克、重型履帶式車輛及卡車等，用於攻擊在蘇賈區作戰的烏軍編隊。俄羅斯國防部、國家近衞軍及邊防軍合作，阻止烏軍偵察及破壞小組滲透。國家近衞軍同時採取額外措施，確保庫爾斯克核電設施安全。

俄斥烏軍造成平民傷亡 據俄羅斯《真理報》報道，攻擊庫爾斯克的烏軍中，包括300名格魯吉亞及加拿大僱傭兵。俄羅斯國防部下轄的數個志願部隊營、部署白羅斯的瓦格納僱傭兵，已抵達庫爾斯克增援。俄羅斯國家反恐委員會表示，烏克蘭企圖破壞俄羅斯多個地區局勢，烏軍在庫爾斯克的恐怖活動造成平民傷亡，摧毀房屋及其他民用設施。

俄總參謀長未出席反恐會議 為了保障民眾安全、消除敵方偵察部隊的恐襲威脅，俄羅斯國家反恐委員會主席、聯邦安全局主席博爾特尼科夫決定，上周五即日起在庫爾斯克州、布良斯克州及別爾羅德州，組織實施反恐行動。隨着庫爾斯克進入聯邦緊急狀態，緊急情況部將繼續提供人道救援物資，現已運送35噸食物、10噸食水及10個發電站。區內建立了25個臨時設施，可容納2,000多人，當中包括520名兒童。

俄羅斯總統普京上周五主持召開聯邦安全會議常務委員會議討論反恐問題，總參謀長格拉西莫夫罕見未出席會議，引起外界關注。有指兩周前已有烏軍在庫爾斯克邊境附近集結的情報，但格拉西莫夫忽視情報疏於防範，最終俄軍被打個措手不及。知情人士指，克里姆林宮對格拉西莫夫處理戰爭的耐心已經耗盡，但他短期內不太可能解除職務。

另一邊廂，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向總統澤連斯基提交三份報告，後者指報告很有成效，能滿足烏克蘭目前需要。澤連斯基未承認烏軍越境反攻，但讚揚發動出其不意的攻勢及感謝他們俘虜俄軍，暗示行動與增加戰俘交換籌碼有關。本報綜合報道

庫爾斯克州政府協助居民暫時離開家園。 聯邦安全會議常務委員會議席上未見格拉西莫夫。 上圖及下圖：俄軍向烏軍發動攻擊。 俄烏邊境形勢圖 普京主持聯邦安全會議討論反恐問題。