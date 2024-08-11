18詐騙犯匿船偷渡 缺氧求救

【本報綜合報道】台灣一艘漁船上周二離開高雄港時，20名藏匿在密閉船艙偷渡客因缺氧而拍打船身求救，遭海巡人員發現。由於其中18名偷渡客是詐騙集團成員早前在印尼峇里島落網，遭遣返回台後被限制出境，回台後即獲安排偷渡，可能返回東南亞重操舊業，台中地方檢察署上周四聲請羈押獲准。

從印尼遣返後圖再赴當地 漁船海淯九號上周二晚上報稱出海釣魚，海巡人員登船檢查時聽到船艙傳出拍打及呼救聲，最終發現18男兩女藏匿。調查顯示，18人屬限制出境對象，餘下人士正被通緝。44歲葉姓船長涉嫌協助偷渡，與船員被捕後拒絕供述漁船目的地。18名偷渡客涉嫌加重詐欺罪、違反組織犯罪防制條例等，且有串證、逃亡及再犯之虞，全部遭羈押。

印尼政府6月28日在峇里島別墅搗破網絡詐騙集團，涉案103名台灣人針對馬來西亞人行騙，全數遣返台灣。台中檢方因缺乏相關證據無法逮捕，當局等待印尼移交證據之際懷疑有人通風報信，詐騙集團遂安排他們偷渡。各人被捕後拒絕供出幕後主腦，辦案人員懷疑他們將被賣往東南亞國家。