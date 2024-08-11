女拳手性別爭議 體育署否認反應慢

【本報綜合報道】台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運進身金牌戰，飽受性別質疑。對於外界認為台灣政府應對林郁婷捲入性別爭議事件反應慢半拍，台灣體育署長鄭世忠前天駁斥有關說法，強調上月31日已發聲明力挺林郁婷。

稱上月已發聲明力挺 針對林郁婷性別爭議，《哈利波特》系列小說作家羅林多次在網上發表質疑言論。鄭世忠稱，羅林上月30日首度發表相關言論，體育署翌日已發表聲明強調，亞奧會醫療報告早已給予國際奧委會，所有參賽資格都無問題。他指不論是羅林或是國際拳擊總會後續各種動作，當局都第一時間掌握情況，也請律師發警告信給國際拳總，得到阻嚇效果，並非外界所言，等到政府高層「說一動才做一動」。

鄭世忠強調，從去年世錦賽林郁婷被國際拳總無端且暴力取消資格後，相關部門成立專案小組，全方位協助運動員，有律師給予協助及建議。針對有部分人士指體育署在此事上反應軟弱，他解釋體育署須尊重選手意願，不能隨意公開選手私隱資訊，工作需保護並確認選手參賽資格無問題。