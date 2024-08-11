台男坐郵輪墮海亡 乘客目擊

遊日韓後返航 東海出事 來往台灣、日本和南韓的挪威郵輪奮進號上周四駛至東海公海海域時，一名台灣男乘客突然從郵輪墮海，獲救起後證實死亡。旅遊公司上周五以尊重家屬為由不公布死者資料，台灣警方暫未公布死者墮海原因，有同船攝影師拍到他墮海瞬間，乘客指接觸過對方覺得「人還挺好」，對事件感到錯愕。

郵輪上周日從台灣基隆港出發，開展日本和南韓為期6天旅程，事發時正返航。基隆港務警察總隊港東中隊上周四上午11時25分接獲船務代理通報一名30歲黎姓男遊客墮海，遂出動小艇救起他。但船醫經急救無果，同日中午12時許宣告他死亡，死者遺體隨郵輪上周五上午7時返抵基隆港。事發位於台灣境外，案件由海巡署接手處理。

海巡署接手處理 乘搭同一班郵輪的台灣女網紅憶述，事發時多人目睹有異物墮海，但速度太快無法看清。後來有攝影師發現拍到異物，放慢觀察原來是一名乘客。她返回客房時發現同層有房間被貼上封條，才知道死者是同層住客，並想起自己曾與對方在郵輪交談。台灣交通部航港局北部航務中心派港口國管制員登船了解，並請船長提交聲明書、海事報告及相關資料釐清。本報綜合報道