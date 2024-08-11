上海舊樓紛裝升降機 問題叢生

長寧區虹古路270弄1號樓4月挖開工程地基後，電力公司發現地下有電纜需要移動，因此要再加錢。工程負責人強調動工前電力公司已派人勘查，當時僅表示要遷改架空線，簽署協議收取近1.3萬元（人民幣‧下同，約1.4萬港元）費用。他在工程停頓後追問電力公司，對方卻稱「搞錯了」要重新報價，目前要價高達11萬元（約12萬港元）。

靜安區陽曲路570弄小區65號樓居民2021年初集齊工程款項，施工方動工時發現有高壓線阻擋工程，要求按程序移走，在新冠疫情影響加上方案多次調整下，3月一度啟動工程，之後又以移動電力設備為由增加費用。電力公司強調工作流程無問題，只因牽扯到費用及停電影響，需與居民溝通，導致進程緩慢。