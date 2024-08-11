前備箱問題 Tesla北京上海召回168萬輛

特斯拉（北京）及特斯拉（上海）自上周二召回2020年10月15日至2024年7月17日期間生產逾168萬輛進口及國產電動車。公告顯示，召回範圍內部分車輛在前備箱（行李箱）蓋解鎖後，閂鎖總成系統或無法偵測前備箱處於解鎖狀態，車輛無法發出「前備箱未鎖緊」提示，在極端情況下可能導致車輛行駛時前備箱蓋被掀開，影響司機視野，增加發生交通意外風險，存在安全隱患。

公告另顯示，保時捷（中國）決定自8月31日起召回2024年5月9日至2024年6月19日期間生產部分進口Cayenne系列汽車，總共3,780輛，理由是在鍛造過程中使用錯誤原材料，前軸左側上部拖臂可能產生裂紋，影響車輛操控性，增加車輛發生碰撞風險，存在安全隱患。至於平治（中國）則決定自上周二起，召回生產日期由2018年5月29日至2019年12月19日期間部分進口A-Class汽車，共計1,691輛，原因是組合儀表控制單元軟件開發過程中出現偏差，組合儀表中後霧燈標誌或不滿足國家標準中關於後霧燈符號規定。