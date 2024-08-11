多省區續迎強降雨 延安重災

【本報綜合報道】內地中央氣象台昨晨繼發暴雨橙色預警，預計即日早上8時至今天，內蒙古中東部、黑龍江中部和西南部、遼寧北部、廣西西部、雲南東南部和北部等地，將出現不同程度強降雨天氣。

張家界有古城牆垮塌 陝西省延安市志丹縣局部地區上周四至上周五出現暴雨天氣，部分地段爆發山洪，引發嚴重內澇，逾百輛停泊早沿溝道汽車及附近店舖受損，電訊及聯通網絡通訊一度中斷。當局事後緊急疏散超過5,600人，並派遣逾1,700人投入搶險救災工作，縣內通訊、水、電、氣等設施目前已恢復正常，正繼續災情統計及搶險救災工作。

至於水利部昨指，烏蘇里江幹流上游虎頭江段於前一日出現洪峰，預計明天前後將全線超過警戒水位，可能全線超過保證水位，是6月下旬以來烏蘇里江發生第二輪洪水過程，預測本輪洪水過程堤防出險機率將明顯增加，防汛形勢更為嚴峻複雜。國家防總副總指揮、水利部長李國英上周五已視訊連線水利部松遼水利委員會，針對性安排部署洪水防禦工作。

另外，河北省張家口市宣化區萬柳公園附近的一處古城牆上周三發生垮塌，宣化區文物管理所工作人員估計與最近暴雨天氣有關，事件未造成人員受傷，已在垮塌城牆位置拉起警戒線，有關部門正研判修繕措施。