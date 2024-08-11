自然災害嚴重 上月328人死亡失蹤

暴雨洪澇肆虐全國 影響2291萬人次 國家防災減災救災委員會、應急管理部上周四公布上月全國自然災害狀況，以暴雨洪澇、颱風和地質災害為主，風雹、地震、森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成全國2,639.8萬人次不同程度受災，328人因災死亡或失蹤，緊急疏散安置110.3萬人次。1.2萬間房屋倒塌，15.7萬間損壞，逾242萬公頃農作物受災，直接經濟損失達768.5億元人民幣（約836億港元）。

自然災害主要特點包括降雨極端性強，汛情嚴峻、險情多發。全國上月共出現7次強降雨過程，平均降水量132.9毫米，較常年同期偏多11%。

至於主雨帶長時間維持在四川盆地至黃淮、江淮、江漢等地，全國有158個國家級氣象站日降水量達極端事件監測標準，其中河南社旗、山東平邑、湖南衡山等33站錄得破歷史極值。

森林火災28宗 多因雷擊 全國27個省（自治區、直轄市）累計706條河流發生超警以上洪水，其中159條河流超保、21條河流發生有實測資料以來最大洪水，部分堤防水庫也發生險情。

連場暴雨洪澇和地質災害造成全國逾2,291萬人次受災，緊急轉移安置88.2萬人次。

颱風「格美」登陸福建，殘餘環流對湖南造成重大影響。全國上月共出現6次強對流天氣過程，數量較常年同期偏少，主要影響山東、內蒙古、新疆等地。大陸地區上月未發生黎克特制5級以上地震，發生4–4.9次地震9次。震級最高的地震為上月5日及上月20日新疆尉犁兩次4.8級地震，未造成災害損失。

受天氣影響，東北大興安嶺林區上月雷電活動頻繁，雷擊火多發。據統計，上月全國共發生森林火災28起，因災死亡3人，有25起為雷擊引發，其中內蒙古14起，黑龍江11起。未發生草原火災。本報綜合報道