國際檢測機構 認受媒體影響加強查華泳隊

【本報綜合報道】中美運動員禁藥爭議持續發酵，國際檢測機構（ITA）上周五確認，的確是媒體對中國游泳隊的報道，導致中國游泳隊在巴黎奧運會前的額外檢測。國際奧委會主席湯瑪士‧巴治同日舉行記者會，強調保護乾淨運動員權益的重要性，並維護反興奮劑組織（WADA）的權威性和統一性。

ITA代表世界游泳協會和國際奧委會，擁有對中國運動員的檢測權。根據公開數據，今年初以來中國31名游泳運動員平均接受各種反興奮劑組織的21次檢測，而美國游泳運動員平均只接受6次檢測。中國官媒批評美媒先報道抹黑中國，致使中國運動員接受額外檢測，還試圖再去問為何中國隊要接受最多檢測，直斥是美國賊喊捉賊的招數，質問「還要玩多久」。

國際奧委會推莊WADA 巴治表明，問題關鍵在於要尊重WADA的至高權威，國際奧委會一直都呼籲各方尊重WADA權威，並已將反興奮劑工作委託給ITA和國際體育仲裁法庭（CAS）。巴治指，國際奧委會對WADA的工作充滿信任，並期待所有相關方能通過對話達成一致，確保全球運動員都能在公平環境中競賽，並獲公平對待。