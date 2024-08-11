西方赴華航班停運趨增

中國旅行需求弱 避經俄領空致成本飆 英媒上周五引述行業數據指，中國的航空公司在國際航線市場份額擴大，但外國競爭對手因中國旅行需求疲軟、成本上升和需避開俄羅斯領空而導致飛行時間延長，對中國市場失去興趣，多間西方航空公司紛紛取消或選擇不重啟赴華航班。

報道指，中國的航空公司目前營運往返中國的國際航班比例，高於新冠疫情導致全球大部分航空停飛之前的比例，並持續上升。惟英國航空日前宣布，今年10月26日起暫停倫敦來往北京航班，直至明年11月為止。維珍航空上月亦表示，因飛行時間較長，10月底開始將無限期取消倫敦來往上海航線。

澳航停悉尼至上海航線 澳洲航空上月暫停悉尼至上海的航班時，稱入座率只有一半，中國旅行需求低迷。文萊皇家航空則以市場狀況為由，10月起暫停每周兩班的北京航班。

此外，前年烏克蘭戰爭爆發以來，中國航空公司繼續通過俄羅斯領空飛往歐洲和北美較短的北部航線，歐美等國的航空公司卻因被俄羅斯或本國政府禁止進入俄領空，或出於安全考慮選擇不飛越該空域。這擴大中國航空公司的成本優勢，使其在國際市場上佔據更大份額，分析指中國航空公司的成本比國際競爭對手低約30%。本報綜合報道