兩岸國際

土撥鼠誤闖夾公仔機
美國賓夕凡尼亞州一個小型高爾夫球場的夾公仔機，近日竟有一隻土撥鼠混入機內偽裝玩偶，並在玩偶堆中上竄下跳，不時探頭觀察外界。工作人員發現這個「大獎」後哭笑不得，遂解鎖把土撥鼠救出，放歸野外。
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