8月10日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月10日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
土撥鼠誤闖夾公仔機
美國賓夕凡尼亞州一個小型高爾夫球場的夾公仔機，近日竟有一隻土撥鼠混入機內偽裝玩偶，並在玩偶堆中上竄下跳，不時探頭觀察外界。工作人員發現這個「大獎」後哭笑不得，遂解鎖把土撥鼠救出，放歸野外。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240810-0810_00180_068/土撥鼠誤闖夾公仔機
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc