紐約街區綠化景觀 布魯克林比賽摘冠

植物戶戶屋外種滿 形同博物館 要在石屎森林中呼吸大自然氣息殊不容易，美國紐約市有組織近日舉辦一場街區綠化比賽，其中一個位於布魯克林區的街區摘得桂冠，堪稱都市中的綠洲。這裏每戶居民都在屋外種滿生機勃勃的綠植和鮮花，驟眼一看如同植物博物館。

美媒周三報道，拔得頭籌的街區有約60戶居民，每戶門廊皆種滿各類植物及花卉，並以食物儲存罐和茶具等廢棄家居用品當作花盆，外觀色彩鮮艷奪目。部分居民更在花盆之間細心設置動物紙牌。

主辦方：培養永續發展觀 鄰居之間和睦友愛，有人早上5時起床為自己家的植物澆水時，也會順手為鄰居的綠植澆水。走入這個街區，猶如置身動植物公園。

得獎街區將獲比賽舉辦方頒發300美元（約2,340港元）獎金，居民計劃用來購買土壤和其他物資繼續維護綠化家園。今年共有112個街區參加比賽。主辦組織表示，比賽最終目標是培養眾人的永續發展觀念和美化社區，更希望居民藉此多參與社區活動，與鄰居交流合作，創造更安全、健康和具有活力的社區。本報綜合報道