波音太空船嚴重技術問題 兩太空人或下年才返地球

【本報綜合報道】美國太空總署（NASA）周三宣布，太空人維爾莫（Barry Butch Wilmore）及威廉斯（Suni Williams）或需等到2025年乘搭太空探索科技公司（SpaceX）龍飛船返回地球，理由是波音公司載人太空船星際線完成載人任務後遇到嚴重技術問題。

擬由SpaceX龍飛船接回 維爾莫及威廉斯6月一同乘坐星際線前往國際太空站（ISS），原定月中返回地球，卻因星際線出現燃料洩漏等問題，一直滯留太空。NASA官員指出，縱使波音仍保持樂觀態度，不過最近問題已引發外界質疑，正在考慮由SpaceX接手載回兩人任務。

根據計劃，SpaceX可能會在其明年2月發射任務中，預留兩個座位，好讓維爾莫及威廉斯能夠乘搭龍飛船返回地球。