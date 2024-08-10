俄南居民稱烏軍勢盛 斥國防部誤導普京

澤連斯基：俄須感受侵略後果 烏克蘭部隊周二起越境攻擊俄羅斯南部庫爾斯克州，俄羅斯國防部周四指已阻止烏軍的攻勢，但其後承認部分地區戰鬥持續。有居民更拍片向總統普京求救，直指國防部聲稱情況受控是假的，普京被誤導了。烏克蘭總統澤連斯基則強調，俄羅斯必須感受侵烏戰爭的後果，但未直接提及今次攻勢。

美料烏不會長期佔領 知情美國和烏克蘭官員指，越境攻擊俄羅斯的烏軍由常規部隊和特種部隊組成，不同於以往利用秘密單位和地方親烏人士攻擊俄羅斯的行動，相信烏軍越境的目的是想干擾俄軍，同時轉移東部前線其他地區的俄軍兵力，美方不認為烏軍會長期佔領俄羅斯領土。

澤連斯基周四向國民發表講話，指俄羅斯把戰爭帶到烏克蘭土地上，應讓他們感受到自己所做的一切，讚揚烏軍清楚如何突襲並實現目標，不過他在講話中，沒有直接承認烏軍越境施襲。此外，澤連斯基指烏克蘭會努力在和平時期和公正的和平條件下盡快實現目標。

美烏官員表示烏軍周四持續在庫爾斯克地區推進，俄羅斯國防部則指北方集團軍部隊聯同聯邦安全局（FSB）持續在接壤烏克蘭邊境的蘇賈區（Sudzhansky）和科列涅沃區（Korenevsky）擊潰烏軍，烏克蘭折損最多400人和32架裝甲車輛。

小鎮數小時內變廢墟 俄羅斯衞生部表示，周二至今有66人在烏軍攻勢中受傷，包括5名兒童，已在庫爾斯克州設立流動醫院。有當地居民拍片向普京求助，指控國防部的謊言會令民眾喪命，總參謀長格拉西莫夫說已經控制局勢，但周四在蘇賈區和科列涅沃區都爆發激烈戰鬥，有小鎮數小時內就變成廢墟，地方政府無法正常運作。

另有民眾指，烏軍發動突襲，令許多人措手不及，沒有人組織疏散行動，居民在半夜逃亡，身上沒有隨身物品和證件，手機通訊網絡又癱瘓，無法聯絡親友。村落馬尼亞‧洛克尼亞（Malaya Loknya）的居民指，該村近90%受烏軍控制。本報綜合報道