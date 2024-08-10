水溫400年來最高 澳洲大堡礁恐白化

學者指或於此代消亡

報告指出，自1900年以來，由於人類活動增加，從1960年至2024年大堡礁周圍水域的溫度在1月至3月的年均升溫幅度為每10年上升攝氏0.12度。研究人員之一的墨爾本大學學者亨利（Benjamin Henley）表示，世界正在失去一個標誌性景觀，2024年1月至3月是該海域有紀錄以來達到最高的溫度，遠高於任何其他年份。除非人類採取更緊迫的行動來控制氣候變化，否則這一代人很可能會目睹大堡礁的消亡。