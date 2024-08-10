和平獎得主宣誓 任孟國臨時政府顧問
【本報綜合報道】孟加拉經歷反政府流血示威衝突後，諾貝爾和平獎得主尤努斯周四宣誓就任臨時政府首席顧問。孟加拉6月起爆發示威，要求廢除公職配額制，示威演變成流血衝突，造成逾400人死亡。執政15年的總理哈西娜日前辭職，前往印度。
臨時內閣另外16名成員，主要來自民間社會，包括兩名學生示威領袖。84歲的尤努斯早前從法國巴黎回國，首都達卡機場保安嚴密。尤努斯表示，會擁護、支持和保護憲法，並會真誠履行職責；首要任務是恢復秩序，並要團結國家。
尤努斯又稱，學生抗議者拯救這個國家，自由必須得到保護。他情緒激動地說：「無論學生向我們展示甚麼道路，我們都會繼續前進。」期間，他強忍淚水，表示一名學生在抗議期間被槍殺，他的犧牲不能被忘記。他表示︰「現在我們必須再次站起來，對這裏的政府官員和國防部長來說，我們是一家人，我們應該一起前進。
華對臨時政府表歡迎
中國外交部昨日指，歡迎孟加拉成立臨時政府，中方一貫堅持不干涉別國內政原則，尊重孟加拉的獨立、主權和領土完整，尊重孟加拉人民自主選擇的發展道路，始終奉行面向全體孟加拉人民的睦鄰友好政策。中孟傳統友善源遠流長，中方重視中孟關係發展，願同孟方一同努力，推動兩國各領域交流合作，推動中孟全面戰略夥伴關係向前發展。
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