和平獎得主宣誓 任孟國臨時政府顧問

尤努斯又稱，學生抗議者拯救這個國家，自由必須得到保護。他情緒激動地說：「無論學生向我們展示甚麼道路，我們都會繼續前進。」期間，他強忍淚水，表示一名學生在抗議期間被槍殺，他的犧牲不能被忘記。他表示︰「現在我們必須再次站起來，對這裏的政府官員和國防部長來說，我們是一家人，我們應該一起前進。