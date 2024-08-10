特朗普賀錦麗 同意9‧10辯論

萬斯允赴副手舌戰 對方未表態 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普，周四在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，是他在賀錦麗成為民主黨總統候選人以及她挑選副手後首次公開露面。而美國電視廣播公司同日表示，兩名總統候選人已同意下月10日舉行電視辯論。

特朗普在記者會指，希望跟賀錦麗進行3場電視辯論，日期分別是下月4日、10日及25日。惟細節仍未確定。特朗普又稱其副手萬斯同意出席哥倫比亞廣播公司的副總統辯論。然而，未知民主黨一方的回應。上月被企圖暗殺，導致耳朵受傷的特朗普表示，他經已基本康復。遭到槍擊的特朗普又繼續反對加強管制槍械，認為無助防止暴力罪行。

賀錦麗支持度續領先 篤定成為民主黨總統候選人的賀錦麗，支持度持續上升，據一項周四公布的民調顯示，賀錦麗以42%支持率，領先特朗普的37%支持度。民調由上周五至周三進行，結果顯示賀錦麗的支持率較上月的37%上升5個百分點，特朗普則由上月的34%增加3個百分點，兩者差距持續擴大。在另一項民調中，賀錦麗在2020年美國總統選舉結果最接近的7個搖擺州，即亞利桑那州、喬治亞州、密歇根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州和威斯康辛州，以42%支持度領先特朗普的40%。

對非裔吸引力勝拜登 對非裔選民而言，賀錦麗較總統拜登更具吸引力，上月民調顯示約有70%非裔選民支持賀錦麗，相較之下拜登在5月和6月獲得非裔選民支持率只有59%。特朗普則得到更多白人選民支持，約有50%白人選民表示會投票給特朗普，比5月及6月高出4個百分點。本報綜合報道