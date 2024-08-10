神奈川縣5.3級地震 東京感搖晃 日本首相取消訪中亞蒙古

【本報綜合報道】日本九州宮崎縣對出海域的日向灘周四下午發生強烈地震，觸發海嘯。日向灘於當地昨日凌晨4時23分再發生黎克特制5.3級地震，沒有引發海嘯警報；至當地昨晚約8時，神奈川縣西部發生5.3級地震，震源深度約10公里。

在昨晚，神奈川縣厚木市、中井町、松田町、清川村震感較為強烈，埼玉縣富士見市、東京都千代田區亦有震感。氣象廳分析指，神奈川縣西部地震震源位於南海海槽大地震的預測震源區範圍外，與日向灘地震無直接關聯。本報讀者表示，地震發生時身在東京新宿，震感維持數秒，但並未感到驚慌，隨後繼續行程。

日本政府鑑於氣象廳發布南海海槽大地震警告訊息，已開始協調取消首相岸田文雄昨起對中亞、蒙古的外訪行程。岸田在長崎出席原爆79周年紀念活動後出席記者會，指出氣象廳首次發出「巨大地震注意」，令人憂慮，必須小心應對，決定取消外訪，以便政府可以迅速回應突發事件，呼籲民眾冷靜應對，聽從當局的指示。

料新幹線續現延誤情況 另因應氣象廳周四發出巨大地震注意警報，多條新幹線路線將會減速行駛，預料下周盂蘭盆節長假期，會有更多新幹線列車延誤。減速行駛安排料持續一周，目前未有削減班次的計劃。JR西日本鐵路公司則表示，因應東海道新幹線的延誤，山陽新幹線亦會出現同等程度的延誤。